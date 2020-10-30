С декабря 2020 года в Ульяновске подешевеют транспортные карты

Такой проездной является единым и дает право проезда на городских трамваях, троллейбусах и автобусах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что с начала декабря 2020 года в Ульяновске планируется снизить стоимость общегражданской транспортной карты. Если сейчас такая стоит 1,6 тысяч рублей, то уже зимой приобрести ее можно будет на 200 рублей дешевле - за 1,4 тысячи. Одной из причин такого решение стал рост популярности проездных.

Отметим, что такая транспортная карта является единой и дает право проезда на городских трамваях, троллейбусах и автобусах АО “ПАТП-1”. Она начала работать в августе текущего года.