В Ульяновской области задержали подозреваемого в попытке изнасилования 10-летней девочки

Найти и задержать злоумышленника в краткие сроки требовал губернатор области Сергей Морозов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нападение на 10-летнюю школьницу в Димитровграде произошло днем 29 октября. Школьница зашла в лифт и тут в него ворвался неизвестный мужчина. Он попытался надругаться над девочкой, но та сумела вырваться и выбежать на улицу. Злоумышленник скрылся.

Сейчас потерпевшая девочка находится в больнице. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

- По факту нападения на школьницу возбуждено уголовное дело по статье "Покушения на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней", - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от сотрудников правоохранительных органов принять все меры к задержанию злоумышленника. Вскоре установили личность подозреваемого и в ходе совместных мероприятий следователей Следственного комитета и сотрудников МВД России по Ульяновской области он был задержан.