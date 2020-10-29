ХК "Челны" ушел на карантин: в команде выявлены случаи коронавируса

Фото: ХК "Челны".

Хоккейный клуб "Челны", выступающий в первенстве ВХЛ, в полном составе отправился на карантин. В команде выявлены случаи заражения коронавирусом. Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

- В связи с выявлением случаев заболевания, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), у игроков и обслуживающего персонала ХК "Челны", в клубе было принято решение отправиться на двухнедельный карантин. Таким образом, матчи хоккейного клуба "Челны" и "Красноярских Рысей", которые должны были пройти с 31 октября по 4 ноября в Набережных Челнах, будут перенесены. Информация по билетам будет объявлена позже, - сообщили в пресс-службе набережночелнинского клуба.

Отметим, что "Челны" выступают в третьей по силе лиге в стране - ВХЛ-Б (первенство ВХЛ). В минувшем сезоне татарстанскую команду признали победителем турнира. На момент приостановки чемпионата из-за коронавируса, "Челны" шли на первом месте. В нынешнем сезоне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы. В 8 матчах команда из Татарстана одержала 4 победы и столько же раз проиграла, имея в активе 8 очков.