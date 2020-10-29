В Чувашии во время пожара в частном доме погиб мужчина

Причины пожара выясняют эксперты-специалисты правоохранительных органов. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В ночь на 29 октября в частном доме на улице Ленинградская в Алатыре произошел пожар. Возгорание заметили соседи, но к приезду пожарных пламя уже вовсю бушевало внутри.

Очевидцы рассказали специалистам МЧС Чувашии, что в горящем доме может находиться его 41-летний хозяин. Но криков о помощи слышно не было.

Когда с огнем справились, то в одной из комнат обнаружили тело погибшего.

- Пламя уничтожило крышу и внутреннюю отделку дома, - сообщили в МЧС Чувашии. - Причины пожара выясняют эксперты-специалисты правоохранительных органов.