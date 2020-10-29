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Происшествия

В Татарстане погиб грузчик, на которого упала 600-килограммовая упаковка

По факту гибели 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Расследованием произошедшего занимается следственный комитет.

Расследованием произошедшего занимается следственный комитет.

Фото: Иван ПЕТРОВ

Трагедия произошла 27 октября во время разгрузки 600-килограммовых упаковок с алюминиевыми чушками в Кукморе. На завод металлопосуды прибыл груз, который разгружали рабочие. Одна из упаковок, упала на землю, задев при этом грузчика. На место присшествия вызвали "скорую", но к приезду медиков пострадавший уже скончался.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Следователи будут выяснять, по какой причине тяжелый груз упал и стал причиной смертельной травмы.

Криминал