От "Сассуоло" до "Реала": Где окажется звезда "Рубина" Кварацхелия

Фото: ФК "Рубин".

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии, в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале рассказал, кто интересовался 19-летним футболистом летом и где он видит Кварацхелию в ближайшем будущем.

По его словам, предметный интерес к игроку проявляли три итальянских клуба - "Сассуоло", "Торино" и "Удинезе", а также бельгийский "Гент" и австрийский "Залльцбург". Сам Джугели считает, что Хвиче стоит еще некоторое время поиграть в России, а через пару лет он может оказаться в европейском ТОП-клубе.

- Я хочу, чтобы он играл в "Реале". Верю ли я в это сам? Ему в 15 лет кричали, что он звездой будет. Ты не смейся. Я верю, что он будет или в "Реале", или в "Баварии". Между прочим, Хвича ездил в "Баварию", его хотели там. В Волгограде я тебе контракт покажу. Ему показали базу, договор и все дела. Я не говорю, что он выбирал между "Локомотивом" и "Баварией". "Бавария" не взяла его. Разговоры были. Там сказали, что еще посмотрят его. Я знаю, что он будет в таких клубах играть. "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ювентус", "Интер", "Милан", - рассказал Джугели.

Напомним, что Кварацхелия перешел в "Рубин" летом 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл во всех 12 матчах казанской команды, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.