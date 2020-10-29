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Рустам Минниханов принял участие в старте бурения тоннеля второй линии метро Казани

Президент Татарстана пожелал строителям не забывать про меры безопасности
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Длина первого участка от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 километра.

Длина первого участка от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 километра.

Сегодня, 29 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани принял участие в запуске тоннелепроходческого комплекса, который начал бурить тоннель второй линии городского метро.

Пока речь идет об участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова». В настоящий момент там также идет перекладка и вывод части существующих коммуникаций. Над станцией «Сахарова» трудятся 165 рабочих. Им Рустам Минниханов пожелал успехов и не забывать про меры безопасности

Напомним, тоннели второй линии казанского метро проложат под улицами Фучика, Сахарова, Космонавтов (Советская площадь), Компрессорная, под Футбольным стадионом, улицам Чуйкова, Волгоградская и Восстания.

Строить вторую линию метро будут в несколько этапов. Так, длина первого участка от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 километра.

СПРАВКА КП

Сейчас общая протяженность казанского метрополитена составляет 19,4 километра. Он имеет 11 станций: «Дубравная», «Проспект Победы», «Горки», «Аметьево», «Суконная Слобода», «Площадь Тукая», «Кремлёвская», «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный Вокзал» и «Авиастроительная».