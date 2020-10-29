В Казани бывшего зека задержали по подозрению в секс-насилии в заброшенной котельной

Во время очной ставки потерпевшая опознала своего обидчика. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На 20-летнюю жительницу Казани напал неизвестный. Произошло это вечером 19 октября, когда девушка возвращалась домой. В 19.00 по пути к остановке "Горки" к ней подскочил мужчина и, угрожая ножом, приказал идти с ним.

По словам девушки, она испугалась и подчинилась. Злоумышленник завел ее в здание заброшенной котельной и надругался.

Потерпевшая обратилась в полицию на следующий день. В итоге подозреваемого в секс-насилии над ней вычислили. Оперативники МВД Татарстана задержали мужчину 28 октября в его же доме.

Сообщается, что во время очной ставки девушка опознала своего обидчика. Им оказался ранее судимый за преступления имущественного характера 29-летний мужчина. Из колонии он освободился лишь в июле 2020 года.

- По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По словам задержанного, девушка оказала ему интимные услуги за деньги, но он ее обманул и она заявила на него в полицию.