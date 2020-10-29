Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Казани бывшего зека задержали по подозрению в секс-насилии в заброшенной котельной

Мужчина освободился из колонии только летом 2020 года
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Во время очной ставки потерпевшая опознала своего обидчика.

Во время очной ставки потерпевшая опознала своего обидчика.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На 20-летнюю жительницу Казани напал неизвестный. Произошло это вечером 19 октября, когда девушка возвращалась домой. В 19.00 по пути к остановке "Горки" к ней подскочил мужчина и, угрожая ножом, приказал идти с ним.

По словам девушки, она испугалась и подчинилась. Злоумышленник завел ее в здание заброшенной котельной и надругался.

Потерпевшая обратилась в полицию на следующий день. В итоге подозреваемого в секс-насилии над ней вычислили. Оперативники МВД Татарстана задержали мужчину 28 октября в его же доме.

Сообщается, что во время очной ставки девушка опознала своего обидчика. Им оказался ранее судимый за преступления имущественного характера 29-летний мужчина. Из колонии он освободился лишь в июле 2020 года.

- По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По словам задержанного, девушка оказала ему интимные услуги за деньги, но он ее обманул и она заявила на него в полицию.

КриминалПроисшествия в Татарстане