Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 139

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 9 782 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Чувашии выявили 58 новых зараженных коронавирусом. Вместе с тем там были выписаны 108 выздоровевших и подтверждены еще три смерти COVID-19. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

На данный момент, в республике проведено более 257,8 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли определить 9 782 человека, которые подхватили инфекцию. Большинство из них - жители Чебоксар и Новочебоксарска. На данных момент 8 306 зараженных здоровы, а 139 скончались.