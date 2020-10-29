В Ульяновской области скончались еще семеро зараженных коронавирусом

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За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще семь смертей зараженных коронавирусом. Общее число летальных случаев инфекции там достигло 261. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что на данный момент в регионе выявили 20 286 зараженных. Большая их часть - 16 020 человек, выздоровела, но в последнее время сотни больных выявляются ежедневно. Накануне Роспотребнадзор области говорил о 10 895 гражданах, которые находятся под медицинским наблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.