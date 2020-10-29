В Марий Эл сгорел популярный эко-отель

С места происшествия. Фото: МЧС Марий Эл

Рано утром 28 октября сторож популярного эко-отеля селе Алексеевское в Волжском районе республики услышал запах дыма и обнаружил, что в одном из подсобных помещений загорелся холодильник. Он вместе с местными жителями начал тушить огонь, но он распространялся так быстро, что вскоре общая площадь возгорания составила более 1 000 квадратных метров.

К прибытию пожарных все хозяйство было полностью охвачено пламенем, отстоять горящие постройки было уже невозможно. Быстрому распространению огня способствовали плотная застройка на территории участка и сильный ветер.

Удалось спасти только соседние здания и строения.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Причину случившегося в настоящий момент выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории.