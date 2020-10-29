В Казани собираются снести еще 28 незаконных торговых объектов

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Стало известно, что в Казани собираются демонтировать еще 28 торговых объектов, которые были установлены на улицах незаконно. В список, опубликованный в сборнике документов Исполкома города, попали павильоны, киоски по продаже воды и ремонту обуви, автофургоны, а также летняя веранда, шиномонтажка, металлическая калитка и даже секция забора.

Отметим, что все эти объекты находятся на улицах Адоратского, Декабристов, Динмухаметова, Зорге, Карбышева, Латышских Стрелков, Ленинградская, Октябрьская, Попова, Сибирский тракт, Старо-Аракчинская, Фрунзе, Фучика и Цеткин, а также на пересечении улиц Моисеева и Гудованцева.