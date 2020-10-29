Не хватило 2 секунд: УНИКС дома проиграл "Ховентуду"

Фото: БК УНИКС.

В очередном матче Еврокубка в гости к УНИКСу пожаловал лидер группы - испанский "Ховентуд". Гости в турнире шли без поражений, одержав 4 победы в 4 матчах. УНИКС к игре подходил на втором месте, выиграв два поединка изтрех и имея игру в запасе. Дело в том, что матч против "Бурка" был перенесен из-за коронавируса во французской команде.

В стартовой пятерке казанцев на площадку вышли четыре американца - Браун, Канаан. Уолтерс и Уайт и "разбавивший" их россиянин Жбанов. В первой четверти на площадке шла осторожная и равная игра, завершившаяся минимальной победой хозяев площадки - 15:14.

Вторая четверть превратилась в качели. Сперва гости совершили рывок 10:0 и получили отрыв +9, затем уже казанцы выдали отличный отрезок - 12:0 и на табло уже 27:24 в пользу УНИКСа.

Третья четверть прошла с преимуществом гостей и завершилась в их пользу - 56:51. Последняя десятиминутка предсказуемо прошла в упорнейшей борьбе, в которой чаще в счете вели гости. 76:80 за полторы минуты до конца. Морган данком за 13 секунд делает счет 80:82. А Канаан с добивания сравнял счет, 82:82, и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время удача повернулась лицом к гостям. Испанцы выиграли матч, забросив решающий мяч за 2 секунды до финальной сирены. 91:93 - УНИКС проиграл.