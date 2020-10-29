Глава Чувашии Олег Николаев: половина жителей республики ведет здоровый образ жизни

Растет количестве жителей республики, занимающихся спортом Фото: Лика ИСАЕВА

В Москве проходил форум "Здоровое общество", на котором выступил и глава Чувашии Олег Николаев. Так, лидер республики заявил о том, что благодаря развитию спортивной инфраструктуры в регионе занимаются спортом все больше местных жителей.

- В рамках в том числе национальных проектов развиваются объекты спортивной инфраструктуры. На сегодня республика имеет показатели примерно 47% людей, которые ведут здоровый образ жизни, - сообщил Олег Николаев.

Эти слова подтверждают в Росстате - в 2019 году 46,8% жителей республики систематически занимались спортом в спортклубах и финесцентрах.