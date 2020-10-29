Глава Чувашии потратил на свою предвыборную кампанию почти 30 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

Стало известно, что глава Чувашии Олег Николаев потратил на свою предвыборную кампанию 29,7 миллиона рублей. Большая часть этих средств - добровольные пожертвования. Так, 37,6 миллионов рублей поступило от юридических лиц, 3,5 миллиона - от граждан. Однако 11, 5 миллионов Николаеву пришлось вернуть. Оставшиеся 50 тысяч рублей - его личные деньги. Об этом сообщается в отчете ЦИК республики.

Заметим, что средства пошли на сбор подписей (205 тысяч рублей), оплату работы сборщиков (198 тысяч рублей), агитацию на телевидении и на радио (217,5 тысяч рублей), выпуск и распространение печатных материалов (8,7 миллиона рублей), услуги информационного и консультационного характера (3 миллиона рублей). Еще почти 14 миллионов было потрачено на “оплату иных расходов”, а 3,5 миллиона - на “оплату других услуг”.