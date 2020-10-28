28 октября 2020 года скончался основатель современной маммологии в Татарстане Борис Дружков

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сегодня, 28 октября, послед тяжелой и продолжительной болезни на 85-году жизни скончался выдающийся онколог Борис Дружков. Сообщили в Минздраве республики.

Он был известен, как основатель эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в Татарстане. Несмотря на свой почтительный возраст, Дружков продолжал работать в Госпитале ветеранов.

Прощание с выдающимся онкологом состоится в эту пятницу, 30 октября, в 8.15 в Сервисном комплексе РКОД (г. Казань, Сибирский тракт, 29).

СПРАВКА

Борис Дружков родился в селе Костенеево Елабужского района ТАССР. Его отец был главным врачом и хирургом участковой больницы, а мать работала там же - операционной сестрой.

В 1952 году Дружков поступил в Казанский Государственный Медицинский Институт на лечебный факультет. После его окончания в 1958 году был направлен работать главным врачом и хирургом в Усалинскую участковую больницу Мамадышского (Кзыл-Юлдузского) района, где проработал до 1962 года.

С 1962 по 1964 года проходил клиническую ординатуру по хирургии и онкологии в Казанском Государственном институте для усовершенствования врачей (ГИДУВ). А после нее работал главным врачом и хирургом Зеленодольского Межрайонного онкологического диспансера.

В 1968 году Дружков завершил кандидатскую диссертацию на тему «Трансиллюминационное исследование интрамурального кровотока желудка при его деваскуляризации» и был избран по конкурсу ассистентом кафедры хирургии и онкологии ГИДУВ.

В 1972 году первым в Татарстане освоил методики эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатипёрстной кишки, после чего являлся одним из первых организаторов службы эндоскопической диагностики в Казани.

В 1973 году Дружков был назначен куратором отделения общей онкологии в Республиканском Онкологическом Диспансере.

Он стал основоположником лекарственного лечения опухолей в Татарстане. Именно ему принадлежит внедрение в практику методов комбинированного лечения рака молочной железы.

В 1981 году Борис Дружков был избран доцентом и проработал в этой должности до 1996 года. В 1994 и 1995 годах ездил в Германию. Где обучал немецких специалистов своим запатентованным методикам. После чего ему предложили там остаться, но врач отказался,

С 2010 года Дружков работал онкологом-маммологом Госпиталя для ветеранов войн.

За свою карьеру он выполнил более 5 000 операций, стал автором более 10 оригинальных хирургических и консервативных методов лечения предраковых заболеваний и рака желудка, молочной железы и мужской половой сферы, пять из которых защищены патентами на изобретения.