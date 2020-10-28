В Набережных Челнах осудили хозяйку собаки, разорвавшую лицо девочки

В частности, суд обязал женщину выплатить семье пострадавшей денежную компенсацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах мировой суд вынес приговор по делу о нападении собаки породы акита на 11-летнюю девочку.

Владелицу животного признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорили к двум годам ограничения свободы. Также суд обязал женщину выплатить родителям пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и компенсацию затрат государства на лечение ребенка в размере 92 тысяч рублей.

- Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, все произошло 25 июня, когда ребенок возвращался домой. На девочку напала собака, которая укусила ее за лицо. Собаку отогнали прохожие и хозяйка. Она же и вызвала "скорую", а также позвонила родителям девочки. Рваную рану лица девочке в итоге зашили в больнице.

По факту нападения собаки на ребенка, в отношении хозяйки животного возбудили уголовное дело. Его расследование находилось на контроле прокурора Татарстана.