Увеличилось количество авиарейсов из Казани в Стамбул

Стоимость билета в одну сторону начинается от 5 296 рублей. Фото: Алина НИЗАМОВА

В зимнем расписании аэропорта Казани появился новый регулярный рейс в Стамбул. Одна из авиакомпаний будет осуществлять полеты по данному направлению по понедельникам, средам и субботам.

Так, вылет из столицы Татарстана намечен на 10.30, а прилет в Стамбул в 14.15. Обратно самолет будет отправляться в 15.15, а приземляться в Казани в 18.45.

Пассажиров будет перевозить самолет Boeing 737-800, рассчитанный на 189 мест. Время в пути составляет 3,5 часа, в стоимость билета в одну сторону от 5 296 рублей.

- Россиянам для посещения Турции на период до 60 дней не требуется оформление визы, - напоминают в пресс-службе аэропорта Казани.