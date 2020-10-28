Telegram-канал «Итиль» опубликовал новость о том, что депутат Евгений Чекашов снова проехался на общественном транспорте после общественного резонанса:

«Как пишет депутат в своём инстаграме, перевозчик Алик Умаров не выполнял устные договоренности о выпуске второго автобуса на 70-ый маршрут, что было необходимо для «сокращения времени ожидания на остановке». Чекашов отмечает, что у Умарова было время для исправления ситуации. Но ежедневный мониторинг с участием активистов показал, что кардинальных изменений не произошло. Поэтому Чекашов написал депутатские запросы в Комитет по транспорту. На данный момент решается вопрос о расторжении контракта с Умаровым. Планируется передать маршруты в ведение другой транспортной компании города».