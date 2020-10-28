В Йошкар-Оле организовали свою “горячую линию” по коронавирусу

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В Йошкар-Оле начала работать своя “горячая линия” по вопросам коронавирусной инфекции. Специалисты начали консультировать горожан по телефону 8(919)412-05-72. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00.

Заметим, что с начала пандемии в Марий Эл выявили 5 984 случая COVID-19. На данный момент большая часть зараженных - 4 861 человек, выздоровели, а 63 скончались.

В инфекционных стационарах республики находятся 1 014 пациентов, у 1 005 из которых пневмония, а у 259 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии 172 больных, в состоянии средней степени тяжести - 842.