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В Татарстане суд продлил арест обвиняемому в убийстве бизнесмена Евгения Деданина

Араик Мирзоян остается под стражей до января 2021 года
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Утверждается, арестованный убил бизнесмена из мести.

Утверждается, арестованный убил бизнесмена из мести.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бугульминский городской суд продлил срок содержания под стражей 54-летнему гражданину Армении Араику Мирзояну, который обвиняется в убийстве бизнесмена 42-летнего Евгения Деданина.

Напомним, что в 2018 году двое злоумышленников проникли в дом бизнесмена, где связав Евгения, его супругу и их гостя. Неизвестные потребовали денег, но Деданин смог развязаться и, защищаясь, убить налетчиков. Тогда СУ СКР Татарстана возбудил в отношении мужчины уголовное дело за превышение пределов необходимой обороны, но прокуратура встала на его защиту.

1 сентября 2020 года, во дворе собственной организации на бизнесмена было совершено нападение. Злоумышленник выстрелил в мужчину, попытался скрыться, но не удалось - его задержали свидетели. Евгений Деданин скончался от полученных ранений.

Личность нападавшего установили быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин Армении Араик Мирзоян, проживавший в России. Мирзоян решил поквитаться с Деданиным за убийство своего друга, который участвовал в нападении на дом бизнесмена.

Криминал