Глава АИР Татарстана Талия Минуллина призналась, что в начале своей карьеры зарабатывала 3,8 тысячи рублей

Фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

Глава агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина приняла участие на первом форуме молодых госслужащих. Там она призналась, что в начале своей карьеры она зарабатывала всего 3,8 тысяч рублей. Однако, по словам чиновницы, ей хватало этих средств, так как она умеет распоряжаться деньгами.

Минуллина добавила, что ее приоритетом всегда была работа, а не зарплата. Среди ценностей ее жизни нет вещей дорогих брендов, отметила глава АИР республики.

То, что чиновницу не интересуют материальные ценности было вынесено на публику еще весной 2019 года, когда Минуллина получила от поклонника дорогой подарок на 8 марта - автомобиль Porshe. Иномарку чиновница не приняла и попросила поклонника инвестировать деньги с ее продажи в Татарстан. Правда позже чиновницу заподозрили в самопиаре.

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