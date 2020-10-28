"Ему надо подлечиться": Квартальнов рассказал, когда вернется Зарипов

Фото: ХК "Ак Барс".

В победном матче с "Нефтехимиком" в состав "Ак Барса" вернулись выздоровевшие Викстранд, Лукоянов и Доус. Канадец даже оформил дубль. А вот Даниса Зарипова в составе пока нет. Наставник казанской команды Дмитрий Квартальнов рассказал, когда же ждать капитана команды в основном составе.

- Ему дали выходные до 2 ноября. Есть моменты, связанные со здоровьем, нужна пауза. Ему надо полечиться, как и Рукавишникову. Это две боевые единицы. Данис нам нужен, особенно в таких играх, как сегодня. То, что сделали сегодня линия Да Косты, Доус, - рассказал Квартальнов.

Таким образом, в матче с "Сибирью" 30 октября Зарипов точно не сыграет. Возможно, что капитан "Ак Барса" сыграет 10 ноября в гостевом матче с нижегородским "Торпедо".