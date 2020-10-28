Утвержден список организаций Татарстана, которые будут ликвидированы

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Опубликован перечень организаций Татарстана, часть из которых должна быть ликвидирована, а часть реорганизована до 2025 года. Соответствующий документ за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина появился на портале правовой информации.

Так, муниципалитеты должны ликвидировать ГУП “ Теплоэнергосети”, ГУП “Транссервис”, ГУП совхоз “Садовод” концерна “Татплодовощпром”, МУП “Управляющая компания “Промышленный парк “Вятка””, МУП “Служба заказчика”, МУП “Елабужский Водоканал”, МУП “Бэркут”, МУП “Управляющая компания Ново-Шешминского муниципального района Республики Татарстан”, МУП “Управление капитального строительства Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан”, МУП “Департамент благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Осиновского сельского поселения”, МУП г. Набережные Челны “Общежитие”, МУП г. Набережные Челны “Электротранспорт”, МУП “Казанский энергосервисный центр”

Реорганизованы же будут следующие предприятия: ГУП “Татинвестгражданпроект”, ГУП “Татлизинг”, ГУП “Центр информационных технологий Республики Татарстан” (в акционерные общества), ГУП “Таткнигиздат” (в юридическое лицо).