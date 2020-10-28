В Казани главу компании "ФОН" Анатолия Ливаду попросили посадить в колонию на 4,5 года

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В столице Татарстане близятся к завершению судебные процессы по уголовному делу главы ООО "ФОН" Анатолия Ливады. Как полагает следствие, он обманул 1,3 тысячи дольщиков. Речь идет об обвинениях в хищении 2,6 миллиарда рублей. Люди вносили деньги в ООО "ФОН" для строительства домов в микрорайонах "Царицынский бугор", "Симфония" и "МЧС".

Гособвинитель Азалия Гильманова запросила для Анатолия Ливады 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Татарстана. Главу девелоперского агентства "ФОН-Ривьера" Диану Ахметзянову, которая также, по версии следствия, участвовала в преступной схеме, предлагают лишить свободы на такой же срок, но условно, с испытательным сроком 5 лет.