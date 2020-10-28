Победное возвращение: дубль Доуса помог "Ак Барсу" обыграть "Нефтехимик"

Фото: ХК "Ак Барс".

Как и обещал главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов, в состав команды на игру с "Нефтехимиком" после перенесенных болезней вернулись защитник Викстранд, а также форварды Доус и Лукоянов. Если последний не смог помочь команде в игре, то первые двое отметились в протоколе уже на 14 минуте. Именно передачи Викстранда и Доуса помогли Стефану Да Косте открыть счет в матче.

Нижнекамцы отыгрались в начале второй двадцатиминутки: отличился Рафаэль Бикмуллин. Вскоре гости вышли вперёд после быстрой контратаки – Александр Осипов добил шайбу с "пятака".

Казанцы отыгрались еще до перерыва. Доус точно бросил в верхний угол. В третьем периоде голов долгое время не было. Развязка наступила за две минуты до финальной сирены. Доус оформил дубль и принес "Ак Барсу" победу - 3:2.