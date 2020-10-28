В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 9 724 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число летальных случаев коронавируса в Чувашии увеличилось до 136. Накануне там была зафиксирована еще одна смерть зараженного. Об этом в среду, 28 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в регионе провели более 255 тысяч тестов на COVID-19. Это помогло выявить 9 724 больных (58 - за минувшие сутки). На данный момент большая их часть - 8 198 человек, выздоровела.

Минздрав Чувашии называет ситуацию с коронавирусом в регионе непростой, но контролируемой. Местных жителей просят носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть и дезинфицировать руки, ограничить походы в гости.