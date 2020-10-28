В Ульяновской области зарегистрировали еще 8 смертей от коронавируса

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 8 смертей больных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 254. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Напомним, что с начала пандемии в регионе выявили 20 182 зараженных. На данный момент большая их часть - 15 795 человек, выздоровели. Однако ежедневно выявляется до 201 больного.

Ранее глава области Сергей Морозов сообщил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией брошены все силы. Он пообещал выделить сфере здравоохранение достаточное финансирование для борьбы с COVID-19, а также усилить мощности в больницах и поликлиниках. Также будет увеличен и коечный фонд для зараженных.