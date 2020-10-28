Пять-шесть лет назад в Татарстане ежегодно фиксировали 275-280 случаев бешенства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что с начала 2020 года в Татарстане выявили 29 случаев бешенства животных. Так, ситуация с этим заболеванием в республике оценивается как стабильная. Об этом во вторник, 27 октября, на брифинге заявил начальник Главного управления ветеринарии местного Кабмина Алмаз Хисамутдинов.

Он напомнил, что пять-шесть лет назад в Татарстане ежегодно фиксировали 275-280 случаев бешенства, но благодаря огромной работе, республика вышла из списка антилидеров России.

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