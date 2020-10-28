К концу недели в Казани завершат подготовку автобусов к работе в осенне-зимний период

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К концу текущей недели в Казани завершат подготовку автобусов к работе в осенний-зимний период. Сейчас у машин проверяют системы отопления, тормозные системы и герметичность уполнителей дверей, а также проводят их диагностический контроль.

Так, например, в МУП «ПАТП-4» готовность подвижного состава оценивается в 95%. Осталось провести диагностику 20 автобусов. Техническая служба проводит ревизию отопителей, проверяет тормозную систему автобусов. А вот на МУП «ПАТП-2» все необходимые работы по подготовке автобусов к работе в осенне-зимний период завершили еще на прошлой неделе.

В прошлом году горожане просили установить в автобусах дополнительные печки, и они появились. Новые печи установили около средних дверей, где зимой особенно холодно.