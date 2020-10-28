В Чувашии от отравления угарным газом погибла семья пенсионеров

С места происшествия. Фото СУ СКР Чувашии

Тела погибших супругов-пенсионеров - мужчины в возрасте 81-го года и женщины 83-х лет, обнаружили соседи 26 октября в своем частном доме, расположенном в деревне Челкумаги Канашского района республики. По данному факту в СУ СКР региона проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной гибели семьи стало отравление угарным газом, которое произошло из-за неправильного использования газового оборудования самими потерпевшими.

- Тем не менее, проверяются различные версии произошедшего, в том числе в территориальные органы Газпром Межрегионгаза, - отметили в СУ СКР Чувашии. - Сейчас в эти организации направлены запросы о техническом состоянии имевшегося в доме газового оборудования и лицах, его установивших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.