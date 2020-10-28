В Казани врачи спасли мужчину, который из строительного пистолета выстрелил в свой живот

Операция прошла успешно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приемный покой РКБ несколько дней назад обратились двое мужчин. Один рассказал, что его приятель случайно во время работы выстрелил себе в живот. Стрелял из строительного пистолета в область кишечника.

Раненного обследовали и установили, что патрон повредил кишечник. Провели экстренную операцию в отделении хирургии №1 и извлекли патрон. Провели все необходимые процедуры, и после того, как состояние его здоровья не вызывало у медиков опасения, мужчину выписали домой, сообщили в пресс-службе РКБ. Выписка произошла на третий день после операции.