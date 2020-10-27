Идентификация животных в Татарстане должна завершиться к 2028 году

Владельцы животных могут использовать для этого процесса чипы или метки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В будущем году ожидается принятие федерального закона об идентификации животных. В Татарстане этот процесс должен быть завершен к 2028 году. Об этом сегодня, 27 октября, на брифинге в Кабмине республики завил начальник Главного управления ветеринарии Алмаз Хисамутдинов. Он заметил, что идентифицированы будут как собаки, кошки и домашний скот, так и пчелосемьи и группы птиц.

Хисамутдинов заметил, что, несмотря на то, что сейчас идентифицировать животных не обязательно, реализация продукции без этого невозможна. Владельцы животных могут использовать для этого процесса чипы или метки. Номер особи и информация о ней после будет внесена в электронную базу.