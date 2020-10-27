Татарстанец, пожизненно осужденный за убийства, требует через суд миллион рублей

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Необычный иск получил Набережночелнинский городской суд. Олег Дацко, который в составе банды Эдуарда Тагирьянова был осужден на пожизненное лишение свободы, потребовал признать собранные по его делу доказательства незаконными. Мало того, он еще и потребовал 1 миллион рублей за тесные камеры в СИЗО, где он находился во время следствия. Отметим, что по приговору суда четырех участников банды отправили на пожизненный срок, сам Дацко сейчас отбывает его в колонии "Белый лебедь" в Пермском крае. Интересно, что иск он подал отсидев там уже более 16 лет.

- Устал сидеть, - прокомментировал "Комсомолке" этот иск один из сотрудников СОБРа МВД Татарстана, участвовавший в аресте "Тагирьяновских". - В колонии особого режима для тех, кто получил пожизненное, никаких развлечений нет. А тут - внимание адвокатов, юристов, может, и этапируют на сам процесс. Какое-никакое, а развлечение.