В Набережных Челнах правоохранители выясняют причины гибели 15-летнего школьника

Медики констатировали гибель подростка Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагедия произошла днем 26 октября возле одной из школ Набережных Челнов. Там на улице скончался 15-летний подросток. Одноклассники, которые находились рядом с ним, поспешили сообщить обо всем взрослым, вызвали "скорую помощь". Но когда медики прибыли на место происшествия, мальчика было уже спасти.

Сейчас причины гибели школьника выясняют правоохранители. Уже были опрошены одноклассники, которые рассказали, что уже несколько дней он жаловался на ухудшение самочувствие и даже обращался к школьной медсестре из-за скачков давления, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.