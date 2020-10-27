В Казань прибыла делегация из Екатеренбурга для изучения опыта проведения Универсиады

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Сегодня, 27 октября, в Казань прибыла делегация из Екатеринбурга, где в 2023 году должна состояться XXXII Всемирная летняя Универсиада. Гости, в числе которых представители исполнительной дирекции соревнований хотят ознакомиться с опытом столицы Татарстана в проведении подобных международных событий.

Первым делом екатеринбуржцы встретились с руководством Минспорта Татарстана. Первый замглавы ведомства Хали Шайхутдинов отметил, что республика готова поддержать столицу Свердловской области и дать необходимые советы.

- Универсиада в Казани стала прорывом в развитии спортивной отрасли нашего региона и в целом дала мощный импульс для всех сфер и вывела Татарстан на новый уровень. Наследием этих студенческих игр мы пользуемся и по сей день, - заметил Шайхутдинов.