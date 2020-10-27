В Казани до 2021 года ограничили движение на Оренбургском тракте

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В Казани ограничили движения транспорта на 11 километрах Оренбургского тракта. До 10 ноября 2021 года закрыт участок до дома №174 (торговый центр) до дома №142А (автозаправочная станция). Причина этого - строительства разворотного узла и перестуройство инженерных сетей, сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

Напомним, что новый разворотный узел на выезде из Казани может обойтись бюджету в 764 миллиона рублей. Дорога должна уменьшить число пробок и сделать дорожное движение безопаснее.

До тех пор пока работы не будут завершены, водителей просят заранее продумывать свой маршрут.