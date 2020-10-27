"Больничные койки пустеют": "Ак Барс" готовится отомстить "Нефтехимику" за поражение в Нижнекамске

Фото: ХК "Ак Барс".

Уже сегодня, 27 октября, "Ак Барс" в рамках очередного тура регулярного чемпионата КХЛ сразится с "Нефтехимиком". Эти команды уже встречались между собой в Нижнекамске 10 октября. Тогда "Нефтехимик" взял верх 3:2. Теперь же "Ак Барс" готовится взять реванш, благо, что в состав команды возвращаются игроки, пропустившие длительный отрезок турнира из-за болезней.

- Это татарстанское дерби, говорить тут не о чем. Нужна концентрация на 150%, пацаны готовятся, настроение в команде хорошее после победы в Нур-Султане. Плюс больничные койки пустеют, ребята выходят, это добавляет настроения и игрокам, и тренерскому штабу. Сейчас график такой, что любая пауза – на пользу. Мы планировали участие в Кубке Шпенглера, из-за этого у нас насыщенное расписание до нового года. Поэтому сейчас обсудили некоторые вещи по игре, которые происходили в поездке и которые надо подтянуть. Поработали, восстановились и во всеоружии подходим к этой игре, - прокомментировал подготовку к матчу тренер "Ак Барса" Павел Зубов.

Матч между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком" состоится 27 октября в Казани. Начало поединка в 19:00.