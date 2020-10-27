В Набережные Челны привезут 10 трамваев из Москвы

Трамваи долгое время проработали на столичных маршрутах. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Трамвайный парк Набережных Челнов скоро пополнится 10 вагонами. Нет, не новыми. Вагоны 71-619А уже до этого курсировали по маршрутам Москвы. Зато Набережным Челнам они достанутся совершенно бесплатно.

Деньги потребуются только на то, чтобы доставить трамваи в татарстанский автоград. Накануне стало известно, что тендер выиграла предприниматель из Чистополя. Она обязуется доставить трамваи из Москвы в Набережные Челны за 1,3 миллиона рублей.