В Чувашии на благоустройство дворов хотят потратить еще 1 миллиард рублей

На эти деньги отремонтируют еще 230 дворов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще один миллиард рублей на благоустройство дворов в городах Чувашии попросили выделить из бюджета региона. Законопроект на плановый период 2021 и 2022 годов представил в Госсовет Чувашии министр финансов региона Михаил Ноздряков.

По мнению авторов проекта, это позволит городам и поселкам незамедлительно начать подготовительную работу и приступить к заключению контрактов уже в начале 2021 года.

Документ получил одобрение правительства Чувашии, осталось его получить и на очередной сессии Госсовета региона.

Напомним, что благоустройство дворов в республиканском бюджете было предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Уже было отремонтировано 340 дворовых территорий.

Если в Госсовете Чувашии поддержат законопроект, то в 2021 году отремонтируют еще 230 дворов.