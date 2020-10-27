Татарстанское дерби в ВХЛ: "Барс" разгромил "Нефтяник"

Фото: ХК "Ак Барс".

Уже сегодня в КХЛ состоится татарстанское дерби. "Ак Барс" на своем льду примет "Нефтехимик". а днем ранее две дружины из Татарстана встретились в рамках Высшей хоккейной лиги. "Нефтяник" из Альметьевска принимал казанский "Барс".

Молодежь "Ак Барса" в этом сезоне из-за различных причин частенько попадали в заявку основной команды в КХЛ: Абросимов, Любчич, Аверин, Кувардин, Кателевский - вот далеко не весь список игроков, задействованных в этом сезоне в главном "Ак Барсе".

Понюхав пороха КХЛ, молодые казанцы окрепли и вплотную подошли к к группе лидеров ВХЛ. От лидирующего "Нефтяника" "барсы" отставали на 6 очков и в случае победы могли приблизиться на расстояние двух викторий.

Свои претензии на успех казанские хоккеисты оформили еще в первом периоде. Голы Абросимова, Мужикова и Валеева обескуражили хозяев льда. В дебюте второго периода Альшевский одну шайбу отыграл, но тут же Зайцев восстановил разницу в три гола.

В оставшееся до конца матча время игроки "Барса" довели счет до крупного. Дубли оформили Зайцев и Валев. В итоге 6:1 - более чем убедительная победа "Барса". Казанцы набрали 20 очков и поднялись на 5 место в турнирной таблице. "Нефтяник", несмотря на поражение, остался лидером. В активе команды из Альметьевска 26 очков.