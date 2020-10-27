В Чувашии почти вдвое увеличилась численность бурых медведей

Большинство бурых медведей Чувашии живут в Алатырском районе (16). Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Чувашии пересчитали бурых медведей, которые живут на территории республики. В течение полутора месяцев специалисты искали отпечатки их передних лап и сопоставляли между собой. Так, они пришли к выводу, что, если в 2019 году в регионе жили 20 особей, то сейчас эта цифра увеличилась почти в два раза и достигла 37.

Большинство бурых медведей Чувашии живут в Алатырском районе (16). Остальные - в Чебоксарском (9) и Шемуршинском (6) районах. Эти животные занесены в Красную книги республики, охота на них запрещена, напоминает пресс-служба Минприроды региона.