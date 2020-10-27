Капитана "Рубина" вызвали в сборную Хорватии

ФИлип Уремович в третий раз вызывается в сборную своей страны. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сборная Хорватии объявила список игроков, вызванных в национальную команду для участия в товарищеском матче с Турцией (11 ноября), а также матчах Лиги наций УЕФА с командами Швеции (14 ноября) и Португалии (17 ноября).

В числе призванных под знамена сборной игроков оказался и капитан "Рубина" Филип Уремович. Игрок казанского клуба получил первое приглашение в национальную команду в сентябре и с тех пор считается основным игроком сборной Хорватии.