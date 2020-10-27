Врачи из Набережных Челнов спасли пациентку, чье единственное легкое было поражено

На данный момент пациентка уже выписана домой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачи городской больницы №2 в Набережных Челнах спасли 64-летнюю женщину, чье единственное легкое было критически поражено. Они боролись за ее жизнь 17 суток, 11 из них она провела подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Все это время медикам пришлось заниматься поддерживающей терапией еще и сердца, печени, почек и центральной нервной системы пациентки.

- Лечение тяжелых пациентов не было бы таким продуктивным, если бы не помощь ведущих специалистов Минздрава Татарстана. Через телемедицинский консилиум мы получали необходимые рекомендации. Спасибо нашим коллегам за их нелегкий труд – от врачей и наших пациентов, – отмечает завотделением реанимации больницы Сергей Казаков.

На данный момент женщина уже выздоровела и была выписана домой.