В Казани расследование дела о нападении собаки на школьницу взял под свой контроль начальник полиции города

По факту нападения собаки на ребенка возбудили уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К расследованию истории о покусанной школьнице в Советском районе столицы Татарстана подключился глава УМВД города Александр Мищихин. Об этом сообщили в МВД республики.

Мищихин потребовал возбудить уголовное дело по статье "Побои", и его уже начали расследовать в Отделе Полиции "Гвардейский".

Напомним, все произошло 10 сентября, когда на девочку, идущую в школу, напала собака. Хозяйка выгуливала ее без поводка и намордника. 42-летняя мать пострадавшей девочки потребовала наказать владелицу собаки. Женщину уже привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение порядка выгула собак" КоАП РФ.

- В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена тяжесть полученных травм, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас состояние здоровья девочки не вызывает опасений.