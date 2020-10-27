В Ульяновской области с COVID-19 и подозрением на него под наблюдением находятся более 12 тысяч человек

С начала пандемии в регионе провели 348 673 теста на коронавирус, обследовали более 326 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновской области под медицинским наблюдением находятся 12 239 человек с коронавирусом или подозрением на него. Такие цифры сообщил региональный Роспотребнадзор. Вместе с тем в управлении отметили, что с начала пандемии в регионе провели 348 673 теста на COVID-19 и обследовали более 326 тысяч местных жителей.

По данным на 27 октября в области выявили 19 981 случай заражения коронавирусом (203 - накануне). Федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 15 668 выздоровевших и 246 скончавшихся людях.