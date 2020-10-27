Число пациентов инфекционных стационаров Марий Эл перевалило за тысячу

21 больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 407 - нуждаются в кислородной поддержке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро вторника, 27 октября, в инфекционных стационарах Марий Эл лечится 1 001 пациент. У 991 из них пневмония, а у 241 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии сейчас находится 181 пациент, в состоянии средней степени тяжести - 820. Вместе с тем 21 больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 407 - нуждаются в кислородной поддержке, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике выявили 5 938 случаев COVID-19 (49 - накануне). К сегодняшнему дню большинство зараженных - 4 818 человек, выздоровели, а 63 - скончались.