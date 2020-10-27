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Коронавирус Covid-19

Число пациентов инфекционных стационаров Марий Эл перевалило за тысячу

У большинства из них пневмония, но есть и зараженные коронавирусом
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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21 больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 407 - нуждаются в кислородной поддержке.

21 больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 407 - нуждаются в кислородной поддержке.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро вторника, 27 октября, в инфекционных стационарах Марий Эл лечится 1 001 пациент. У 991 из них пневмония, а у 241 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии сейчас находится 181 пациент, в состоянии средней степени тяжести - 820. Вместе с тем 21 больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 407 - нуждаются в кислородной поддержке, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике выявили 5 938 случаев COVID-19 (49 - накануне). К сегодняшнему дню большинство зараженных - 4 818 человек, выздоровели, а 63 - скончались.