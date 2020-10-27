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Происшествия

В Казани мужчина выпал с 5-го этажа, пробил крышу подвала и выжил

Его вызволяли спасатели МЧС республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

ЧП произошло 26 октября в 12.02 в доме №3/2 по улице Татарстан в Вахитовском районе столицы Татарстана. По неизвестной пока причине из окна квартиры на пятом этаже выпал 68-летний мужчина. Во время падения он пробил собой навел над подвалом и остался жив. Но вытащить его из подвала, где он лежал неподвижно, медики не могут, потребовалась помощь спасателей МЧС Татарстана.

Прибывшие на место происшествия специалисты ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы республики сумели извлечь пострадавшего из подвала и передали его на носилках сотрудникам "скорой помощи".

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