В Казани мужчина выпал с 5-го этажа, пробил крышу подвала и выжил

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

ЧП произошло 26 октября в 12.02 в доме №3/2 по улице Татарстан в Вахитовском районе столицы Татарстана. По неизвестной пока причине из окна квартиры на пятом этаже выпал 68-летний мужчина. Во время падения он пробил собой навел над подвалом и остался жив. Но вытащить его из подвала, где он лежал неподвижно, медики не могут, потребовалась помощь спасателей МЧС Татарстана.

Прибывшие на место происшествия специалисты ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы республики сумели извлечь пострадавшего из подвала и передали его на носилках сотрудникам "скорой помощи".