В Татарстане коронавирусом заразились еще 45 человек

Местный Минздрав сообщает о 7 096 выздоровевших и 107 скончавшихся больных COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 45 зараженных коронавирусом. Большинство из них (28) - жители Казани. Остальные из Набережных Челнов (4), Верхнеуслонского (3), Пестречинского (2), Аксубаевского (1), Альметьевского (1), Апастовского (1), Буинского (1), Кукморского (1), Нурлатского (1), Сабинского (1) и Тукаевского (1) районов. Все случаи контактные

Известно, что среди новых больных двое несовершеннолетних, семерым - от 18 до 30 лет, 14 - от 30 до 50 лет, десяти - от 50 до 60 лет, еще семерым - от 60 до 70 лет, четверым - от 70 до 80 лет, одному - от 80 до 90 лет. Десять из них госпитализированы, 35 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике выявили 8 235 случаев COVID-19, Местный Минздрав сообщает о 7 096 выздоровевших и 107 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 105 скончавшихся жителях региона.