В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом человек. Так, число летальных случаев болезни там достигло 135. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в регионе выявили 9 666 зараженных (60 - накануне). На данный момент большинство из них - 8 158 человек, выздоровели. По данным местного Роспотребнадзора, в Чувашии проведено более 253,8 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее глава республики Олег Николаев называл ситуация с инфекцией в Чувашии напряженной и заявил об активизации работы мобильных контрольных групп, более тщательной дезинфекции общественных мест и усилении профилактической работы.